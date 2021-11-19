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Цены на незамерзайку

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Незамерзайка Arctic Formula зимняя для машины до -30, 5л — 100шт.
Незамерзающая жидкость из серии Arctic Formula - это отличное соотношение цены и качества. Градус незамерзания: -30 С - 100шт.
26000 ₽
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Незамерзайка Arctic Formula зимняя для машины до -30, 5л — 1500шт.
Незамерзающая жидкость из серии Arctic Formula - это отличное соотношение цены и качества. Градус незамерзания: -30 С - 1500шт.
280000 ₽
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Незамерзайка Arctic Formula зимняя для машины до -30, 5л — 1шт.
Незамерзающая жидкость из серии Arctic Formula - это отличное соотношение цены и качества. Градус незамерзания: -30 С - 1шт.
387 ₽
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Незамерзайка Arctic Formula зимняя для машины до -30, 5л — 20шт.
Незамерзающая жидкость из серии Arctic Formula - это отличное соотношение цены и качества. Градус незамерзания: -30 С - 20шт.
6000 ₽
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Незамерзайка Arctic Formula зимняя для машины до -30, 5л — 2500шт.
Незамерзающая жидкость из серии Arctic Formula - это отличное соотношение цены и качества. Градус незамерзания: -30 С - 2500шт.
450000 ₽
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Незамерзайка Arctic Formula зимняя для машины до -30, 5л — 2шт.
Незамерзающая жидкость из серии Arctic Formula - это отличное соотношение цены и качества. Градус незамерзания: -30 С - 2шт.
687 ₽
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Незамерзайка Arctic Formula зимняя для машины до -30, 5л — 300шт.
Незамерзающая жидкость из серии Arctic Formula - это отличное соотношение цены и качества. Градус незамерзания: -30 С - 300шт.
70000 ₽
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Незамерзайка Arctic Formula зимняя для машины до -30, 5л — 3шт.
Незамерзающая жидкость из серии Arctic Formula - это отличное соотношение цены и качества. Градус незамерзания: -30 С - 3шт.
999 ₽
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Незамерзайка Arctic Formula зимняя для машины до -30, 5л — 40шт.
Незамерзающая жидкость из серии Arctic Formula - это отличное соотношение цены и качества. Градус незамерзания: -30 С - 40шт.
11500 ₽
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Незамерзайка Arctic Formula зимняя для машины до -30, 5л — 4шт.
Незамерзающая жидкость из серии Arctic Formula - это отличное соотношение цены и качества. Градус незамерзания: -30 С - 4шт.
1300 ₽
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Незамерзайка Arctic Formula зимняя для машины до -30, 5л — 5000шт.
Незамерзающая жидкость из серии Arctic Formula - это отличное соотношение цены и качества. Градус незамерзания: -30 С - 5000шт.
850000 ₽
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Незамерзайка Arctic Formula зимняя для машины до -30, 5л — 500шт.
Незамерзающая жидкость из серии Arctic Formula - это отличное соотношение цены и качества. Градус незамерзания: -30 С - 500шт.
100000 ₽

Вы просмотрели 12 из 17 товаров

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Вместо 3870 рублей за 10шт., заплатите всего 2500 рублей плюс доставка по Москве 350 рублей.
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Контакты


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Адрес

г. Москва, ул. Производственная, д. 23, стр. 13
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Время работы

Пн—Пт: 10:00—19:00
Сб—Вс: выходные
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Как проехать

Метро «Юго-Западная», выход №4, Автобус №343 до остановки «Родниковая улица 4». Далее 600м пройти пешком.
Метро «Солнцево», выход №2, Автобус №729 до остановки «Родниковая улица 4». Далее 600м пройти пешком.
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Свяжитесь с нами

+7 993 900 84 45
zakaz@winter-car.ru
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