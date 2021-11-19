Обратилась в компанию WinterCar. Зашла на сайт оформила заказ и на следующий день привезли на работу. Спасибо большое, буду обращаться еще и всем советую

Незамерзайку ArcticFormula -30 я купила, когда начались первые холода, осенью. Выбор тогда был небогатый, точнее, вообще никакой.