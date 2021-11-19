Компания «WinterCar» — лучшая в России по продаже незамерзайки
В течении трех лет наш интернет магазин предлагает каждому покупателю приобрести незамерзайку разного типа по наиболее выгодной стоимости. Уже достаточно долгое время наша компания занимается производством незамерзайки и их продажей на территории Москвы.
Компания «WinterCar» — производство незамерзайки на высшем уровне
Каждая производственная площадка оснащена наиболее современным оборудованием, что позволяет изготавливать только качественные незамерзающую жидкость, и тестировать их на всех стадиях производства.
Компания «WinterCar» — цена на незамерзайку без посредников
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Вместо 3870 рублей за 10шт., заплатите всего 2500 рублей плюс доставка по Москве 350 рублей.
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Наши преимущества
Все товары сертифицированы и соответствуют всем государственным стандартам.
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Все товары сертифицированы и соответствуют всем государственным стандартам.
Прежде чем покупать незамерзайку, запрашиваете сертификаты
Мы организовываем продажу с бесплатной доставкой на территории Москвы.
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Мы организовываем продажу с бесплатной доставкой на территории Москвы.
*бесплатная доставка осуществляется после подтверждения заказа менеджера
Выгодные цены и гибкая система скидок для наших клиентов.
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Выгодные цены и гибкая система скидок для наших клиентов.
При оптовом заказе изделий предлагаем дополнительные акции и бонусы.
Отзывы наших партнеров
Наталья
На машине часто развожу детей в сад и в школу. Резкий запах стеклоомывателя долго не давал мне покоя. Я не знала, что есть средство, которое не пахнет так резко и было очень удивлена, когда узнала о таком.Стеклоомыватель называется ArcticFormula. Он предназначен для зимы, очищает эффективно, не густеет, что важно при низких температурах. Жаль, что я только в конце прошлой зимы о нем узнала. Но теперь к холодам я подготовлена лучше, знаю, какое средство покупать и в какой компании.
Анна Борц
ИП Хорсин Артем Богданович
Вот уже два года хожу закупаю оптом у данной компании незамерзайку ArcticFormula.
-Индивидуальный поход
-Ценовой сегмент
-Доставка
-Оплата по безналу
Дарья Савина
Генеральный директор ОАО «Новый ЦРМ»
Незамерзайку ArcticFormula -30 я купила, когда начались первые холода, осенью. Выбор тогда был небогатый, точнее, вообще никакой.
Обратилась в компанию WinterCar. Зашла на сайт оформила заказ и на следующий день привезли на работу. Спасибо большое, буду обращаться еще и всем советую
Роман Салютин
ООО «ФанРус»
Заказывали у компании оптовую поставку незамерзайки ArcticFormula с доставкой.
Понравилось, что они работаю с юридическими компаниями ну и конечно персональные скидки.
Отдельно спасибо менеджеру Денису.
Контакты
Адрес
г. Москва, ул. Производственная, д. 23, стр. 13
Время работы
Пн—Пт: 10:00—19:00 Сб—Вс: выходные
Как проехать
Метро «Юго-Западная», выход №4, Автобус №343 до остановки «Родниковая улица 4». Далее 600м пройти пешком.
Метро «Солнцево», выход №2, Автобус №729 до остановки «Родниковая улица 4». Далее 600м пройти пешком.